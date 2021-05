Técnicos de enfermagem são os profissionais da saúde mais vitimados pela Covid-19 em Minas Gerais. Já são 476 os trabalhadores da função com mortes confirmadas pelo novo coronavírus, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) obtidos pelo portal O Tempo via Lei de Acesso à Informação.

Somadas, as atividades da enfermagem correspondem a metade de todas as vítimas do setor em Minas, pois a doença também foi fatal para 374 auxiliares e 86 enfermeiros. Isso indica que o vírus tem sido proporcionalmente mais devastador entre essas profissões, já que a categoria inteira representa cerca de um terço dos profissionais da saúde no Estado, segundo o Plano Nacional de Imunizações (PNI).

“Falar dos adoecimentos e óbitos na enfermagem não significa apenas reconhecer que somos a grande maioria da mão de obra que assiste os pacientes. Parte dessa equipe chega a ficar 24 horas ininterruptas à beira dos leitos, mais expostas a uma carga viral extremamente perigosa e a um tempo maior de permanência sob esse risco”, destaca Maria do Socorro Pacheco Pena, vice-presidente do Conselho Regional da categoria (Coren-MG).

Durante a pandemia, os conselhos e sindicatos da enfermagem têm denunciado problemas nas condições de trabalho e no acompanhamento psicológico dos trabalhadores, além da baixa remuneração. Em Belo Horizonte, por exemplo, um técnico ganha em média R$ 1.705,70 mensais para uma jornada de 40 horas semanais.