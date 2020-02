Da Redação

Um lagarto foi capturado pelos homens do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiro de Formiga na rua Expedicionário Jorge Alvarenga (rua do Tiro de Guerra), no bairro Sagrado Coração de Jesus, na tarde de sexta-feira (31).

A solicitação para captura foi feita pelo morador que se deparou com o animal na varanda da casa dele. O lagarto Tupinambis Teguxim (nome científico), comumente conhecido por Tiú ou Teiú, tinha aproximadamente 1,2 metros de comprimento.

Ele conseguiu escapar da varanda e seguiu pela rua até ser capturado com auxílio de uma caixa de papelão. Após ser pego, o animal foi colocado em um balde de contenção até ser solto em uma mata às margens da MG 050.