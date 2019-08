O Telecentro, equipamento que oferece oficinas para idosos, está com matrículas abertas para o curso de informática. Os interessados podem se inscrever na sede do Centro de Convivência do Idoso, na avenida Primeiro de Maio, 151, bairro Alvorada.

O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e faz parte do projeto do Governo Federal “Viver – Vida Ativa e Saudável”. O Telecentro tem como objetivo proporcionar a inclusão digital a pessoas idosas por meio de cursos de informática básica.

São oferecidos cursos de digitação, word, excel, power point, internet, segurança digital, entre outros. As aulas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. O telefone para informações complementares é o (37) 3329-1820.