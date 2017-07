Desde abril deste ano, o Telecentro Municipal de Córrego Fundo funciona no mesmo espaço da biblioteca municipal, localizado na rua Padre Remaclo Foxius, nº 21, no Centro . Desde então contabiliza atendimentos a toda a população de todas as escolaridades e faixas etárias, oferecendo aprendizado e oportunidade para todos. Ao todo, até o momento foram 266 usuários dos diversos atendimentos que o Telecentro oferece, sendo 118 atendimentos somente no mês de junho. Por meio dos cursos ofertados pela unidade, os cidadãos têm acesso à informação, agregando conhecimento e ampliando as oportunidades de trabalho ou aprimorando sua capacitação profissional.

O Telecentro oferece cursos de informática, jogos educativos, serviços de utilidade pública etc., gratuitamente a todos os cidadãos.