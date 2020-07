Da Redação

O ex-prefeito de Formiga e ex-deputado estadual Eduardo Brás Neto Almeida se pronunciou por meio de uma de suas redes sociais no fim da manhã desta segunda-feira (6), para manifestar indignação diante de informações que circulam por toda a mídia do Estado, em especial nos últimos dias, a respeito da transferência de detentos da Penitenciária Nelson Hungria, localizada em Contagem, para unidades prisionais do Estado, incluindo a Penitenciária Regional de Formiga.

Nos últimos meses, mais de uma centena de detentos, muitos deles de alta periculosidade, chegaram à terra das Areias Brancas, vindos da região metropolitana de Belo Horizonte. Porém, alguns desses já foram novamente transferidos para outras unidades.

O temor de Eduardo é que, com a mudança de categoria da Nelson Hungria, que deixará de ser uma unidade de segurança máxima, a Penitenciária de Formiga fique com o ônus de receber autores de crimes graves e bárbaros praticados em todo o Estado.