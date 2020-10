As altas temperaturas sobre toda o país não prometem dar trégua antes do feriado, segundo meteorologistas.

E o jeito será mesmo se adaptar e criar situações para que ambientes fiquem mais frescos.

Em Formiga, neste sábado (3), a previsão, de acordo com o Climatempo, é de que as temperaturas variem entre 21° e 39°.

A temperatura mais baixa já foi registrada, por volta das 4h. O pico de 39° deve ocorrer por volta das 14h. E o indicado é que desse horário até o sol se pôr, ninguém se exponha ao sol, mesmo com uso de protetores solares, que são indispensáveis em todas as estações do ano.