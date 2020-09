Após passagem de frente fria, as temperaturas voltam a subir nas cidades do Centro-Oeste de Minas neste fim de semana.

Segundo o Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), uma onda de calor chega ao estado nos próximos dias e mantém o tempo quente. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 25% e 80%, colocando a região em estado de alerta em relação ao tempo seco, já que o nível ideal é entre 60% e 80%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Dessa forma, é recomendado que a população fique atenta às horas passadas sob o sol e ao uso de protetor solar, além de ingerir bastante líquido. Segundo o Inmet, o tempo deve estar mais seco durante a tarde.

As temperaturas serão altas, com as máximas podendo chegar aos 34º C em diversas cidades. Já nas mínimas, os termômetros variam entre 14º C e 17º C.

Confira a previsão em algumas cidades

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Divinópolis 16 ºC 32 ºC Bom Despacho 17 ºC 34 ºC Itaúna 14 ºC 31 ºC Pompéu 16 ºC 34 ºC Nova Serrana 16 ºC 33 ºC Pará de Minas 15 ºC 33 ºC

Fonte: Inmet

Dia a dia

Sexta-feira (25): Céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca. Temperaturas entre 15 ºC e 33 ºC.

Céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca. Temperaturas entre 15 ºC e 33 ºC. Sábado (26): Céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca. Temperaturas entre 14 ºC e 34 ºC.

Céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca. Temperaturas entre 14 ºC e 34 ºC. Domingo (27): Céu claro com névoa seca. Temperaturas entre 16 ºC e 34 ºC.

Céu claro com névoa seca. Temperaturas entre 16 ºC e 34 ºC. Fonte: G1