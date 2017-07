Da Redação

O clima vai ficar um pouco mais ameno nesta semana em Formiga e região de acordo com o Climatempo. A massa de ar polar que vinha atuando sobre a região Sudeste está perdendo força e a semana será de céu ensolarado a parcialmente nublado e a temperatura mínima deve subir. A previsão é que os termômetros fiquem entre 10ºC e 24ºC.

Nesta segunda-feira (10), o município registrou 11ºC no início da manhã. Não há previsão de chuva e, no decorrer do dia, os termômetros não devem ultrapassar a marca de 23ºC. A umidade relativa do ar fica em torno de 40%.

Para outras partes de Minas, o céu deve ficar nublado nas regiões Leste e dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nestas regiões podem ocorrer chuvas isoladas a partir desta segunda. Nas outras regiões de Minas não há previsão de chuva e o frio deve continuar.

A temperatura mínima registrada no Estado nesta segunda foi de 4,4ºC em Maria da Fé, no Sul de Minas. A cidade de Espinosa, na Região Norte, deve registrar a maior temperatura do Estado com 30ºC à tarde.