Por Priscila Rocha

A semana começou com céu nublado e os termômetros na manhã desta segunda-feira (29) não chegaram a 20°C.

As áreas de instabilidades que provocaram precipitações no final de semana continuam nesta segunda-feira e a máxima esperada é de 29°C. Ainda há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.

De acordo com o Instituto Climatempo, a partir desta terça-feira (30), o sol tende a aparecer com mais força e as temperaturas voltam a subir ao longo da semana. Devido ao aquecimento, poderão ocorrer pancadas de chuva no final da tarde e à noite.