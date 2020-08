A tempestade tropical Laura entrou neste domingo em Cuba com chuvas intensas, depois de provocar 12 mortes no Haiti e na República Dominicana, e prossegue o risco de que se transforme em furacão no caminho para os Estados Unidos, assim como a tempestade Marco.

Laura se desloca a 33 km por hora pela costa sul da ilha, com ventos de até 100 km/h e tempestades elétricas.

“É uma tempestade tropical que ainda não tem a organização que um furacão poderia ter”, afirmou o meteorologista José Rubiera.

“A tempestade ganhou força, agora está a 100 km por hora e um furacão de categoria 1 seria de 119 km por hora”, completou Rubiera, que não descarta a possibilidade de um furacão.