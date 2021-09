Ao menos nove pessoas morreram em Nova York e em Nova Jersey devido à tempestade tropical Ida, que já deixou outras seis mortes e causou um rastro de destruição no Sul dos Estados Unidos e agora coloca os dois estados em emergência.

O Ida atingiu os EUA como um furacão de categoria 4 no domingo (29), exatos 16 anos após o Katrina devastar a Louisiana e o Mississippi, e foi rebaixado para tempestade tropical na segunda-feira (30), mas continua causando estragos pelo país.

A cidade de Nova York teve a maior quantidade de chuva em um dia em pelo menos 152 anos: foram medidos mais de 18 centímetros de água no Central Park, segundo a rede de televisão CNN.

É a maior quantidade desde 1869 (quando as medições começaram a ser feitas) e quase o dobro do recorde anterior (9,75 centímetros em 1927).

A cidade de Newark, em Nova Jersey, também registrou um novo recorde diário: 21,3 centímetros de chuva, quase o quádruplo do recorde anterior (5,6 centímetros registrados em 1959).A polícia de Nova York confirmou sete mortes, incluindo uma criança de 2 anos, um homem de 50 anos e uma mulher de 48 anos que foram encontrados inconscientes dentro de uma casa na noite de quarta-feira (1º). Duas mortes foram relatadas em Nova Jersey.

Segundo o jornal “New York Post”, quatro pessoas morreram presas nos porões de suas casas na cidade (três no bairro do Queens e uma no Brooklyn).

A tormenta já causou inundações e interrompeu o funcionamento de quase todas as linhas do metrô de Nova York, que ficaram completamente alagadas. Algumas estradas estão intransitáveis e há relatos de tornados no Bronx.

No estado de Nova Jersey, o corpo de um homem de 70 anos foi resgatado após o veículo em que estava ser arrastado pela água, segundo o prefeito da cidade de Passaic, Hector Lora.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, e o governador de Nova Jersey, Phil Murphy, declararam estado de emergência. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, também declarou emergência na cidade.

