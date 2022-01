Tempestades típicas de verão e altas temperaturas marcam o fim de semana no Centro-Oeste de Minas. Os termômetros devem registrar máximas próximas de 35°C e pancadas são esperadas durante às tardes e às noites. O Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge) aponta que a região apresenta risco de nível 1 para tempestades severas.

Conforme o professor de geografia Rafael de Ávila Rodrigues, essa oscilação entre o calor intenso e as tempestades são resultados da atuação de sistemas de alta pressão.

Um deles bloqueia a passagem das frentes frias com origem no Sul do Brasil. Enquanto outro, que se encontra no Oceano Atlântico, em altos níveis da atmosfera, transporta a umidade do oceano para o continente e favorece a ocorrência de chuvas típicas de verão.