A indicação de leitura para esta semana é o livro “Tempo de Mudanças”. O projeto “No Meio do Caminho Tem um Livro” é realizado pelas bibliotecas públicas de Formiga.

O livro da autora Lisa Jewell conta a história de três jovens que não se conhecem: Lydia, Dean e Robyn, ligados por um fio indissolúvel.

Lydia, era uma jovem rebelde e um tanto solitária quando mais nova, perdeu a mãe com apenas três anos e o pai pouco depois de atingir a maior idade, mas sempre teve a impressão que ele nunca veio a gostar dela. Quando pequena sonhava em ser cientista e viu seu sonho se realizar quando foi para a faculdade e inventou algo que fez com que se tornasse milionária. Porém, era triste e muito sozinha, apesar de nadar no dinheiro.

Dean é o típico garoto encrenca, sua vida se resume a maconha e a vadiagem. É calado e vê sua vida virar de ponta cabeça após um acontecimento trágico mudá-la para sempre.