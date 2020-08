O primeiro fim de semana de agosto tem previsão de céu parcialmente nublado e baixas temperaturas nas cidades do Centro-Oeste de Minas Gerais.

Segundo o climatologista, Ruibran dos Reis, do Climatempo, uma frente fria passou pelo litoral do Rio de Janeiro na última semana de julho, e a massa de ar resultante da mesma é quem traz a nebulosidade às cidades mineiras.

O climatologista também afirma que não há previsão de chuvas para o fim de semana. No entanto, pode haver queda das temperaturas, com as máximas atingindo somente os 25 ºC em alguns municípios.

Pompéu deve ser a cidade mais quente, chegando aos 26 ºC no domingo (2). Já, em relação às mínimas, os termômetros variam entre 11 ºC e 13 ºC.