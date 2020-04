O prazo para os vereadores com mandato mudarem de partidos sem justa causa, a chamada janela partidária, se encerra nesta sexta-feira (3), seis meses antes do pleito. O primeiro turno está previsto para o dia 4 de outubro e o segundo turno no dia 25 do mesmo mês.

Pelo calendário eleitoral, elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão responsável pela organização das eleições, o prazo é considerado para a justa causa necessária para a mudança partidária dos detentores do cargo de vereador que queiram concorrer às eleições majoritárias (Prefeitura) ou proporcionais (reeleição).

Ao trocarem de partido, os parlamentares buscam mais recursos e apoio político para as campanhas.

Calendário das eleições

Outras datas previstas no calendário eleitoral devem ser seguidas pelos candidatos e partidos que vão disputar o pleito. Neste sábado (4), todos os partidos que pretendem disputar as eleições devem estar com registro aprovado pelo TSE.