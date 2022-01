Minas Gerais está em alerta para tempestades em 178 cidades até neste domingo (23), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de ocorrências de chuvas de até 50 milímetros. Há ainda a possibilidade de granizo e ventos de até 60 km/h.

“Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”, informou o Inmet.

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as cidades atingidas:

Abadia dos Dourados

Água Comprida

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Araguari

Araporã

Araxá

Arceburgo

Areado

Bandeira do Sul

Boa Esperança

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Gerais

Canápolis

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Careaçu

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Carvalhópolis

Cascalho Rico

Cássia

Centralina

Claraval

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Conquista

Consolação

Cordislândia

Coromandel

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Divisa Nova

Dom Viçoso

Douradoquara

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela do Sul

Extrema

Fama

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Grupiara

Guapé

Guaranésia

Guaxupé

Gurinhatã

Heliodora

Ibiá

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itajubá

Itamogi

Itapagipe

Itapeva

Itaú de Minas

Ituiutaba

Iturama

Jacuí

Jacutinga

Jesuânia

Juruaia

Lambari

Limeira do Oeste

Machado

Maria da Fé

Marmelópolis

Medeiros

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nova Ponte

Nova Resende

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passos

Patrocínio

Pedralva

Pedrinópolis

Perdizes

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Prata

Pratápolis

Pratinha

Romaria

Sacramento

Santa Juliana

Santana da Vargem

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São José da Barra

São José do Alegre

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Serra do Salitre

Serrania

Silvianópolis

Tapira

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Vargem Bonita

Varginha

Veríssimo

Virgínia

Wenceslau Braz

Fonte: O Tempo