O fim de semana nas cidades do Centro-Oeste de Minas pode ter chuvas fortes, temporais e rajadas de vento. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dias devem ser de céu nublado com chuvas isoladas a qualquer hora do dia.

Ainda de acordo com o instituto, a instabilidade no clima deverá ser amenizada no domingo (28). Conforme explicado pela climatologista Alcione Wagner, a mudança climática é resultado do deslocamento de uma massa de ar frio, com origem na região Sul do Brasil, que atravessa o Sudeste.

“Para o domingo o sol predomina com a possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde ou à noite”, descreveu a climatologista.

Quanto às temperaturas, o esperado é que as máximas sigam elevadas e que os termômetros registrem valores entre 14°C e 31°C. A umidade do ar deve ficar acima dos 60%.