O temporal que atingiu Belo Horizonte na tarde deste domingo causou inundações em várias ruas e avenidas da capital. A Defesa Civil emitiu alerta para vias das regiões de Venda Nova, Barreiro e Oeste.

Segundo o órgão municipal, choveu quase um terço do esperado do mês nas regionais Oeste e Barreiro em 2h20 de chuva, com 102,4 e 98,8 mm, respectivamente.

No acumulado de chuvas para janeiro, das nove regionais, oito já alcançaram a média histórica; veja abaixo:

Barreiro – 445,6 (135%)

Centro Sul – 517,4 (157%)

Leste – 358,4 (109%)

Nordeste – 357,6 (109%)

Noroeste – 477,0 (145%)

Norte – 266,0 (81%)

Oeste – 505,4 (154%)

Pampulha – 421,6 (128%)

Venda Nova – 335,2 (102%)