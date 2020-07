Em entrevista exclusiva ao portal Últimas Notícias, o prefeito de Formiga, Eugênio Vilela confirmou que será instalado no município um Centro Especializado para receber pacientes com suspeita de Covid-19.

Neste local (tenda), serão instalados 12 leitos para triagem específica de quem chegar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apresentando síndrome respiratória.

“Não estamos chamando de hospital de campanha porque ali não teremos UTI ou respiradores. É um Centro de Triagem. Identificou que é caso suspeito de Covid-19 ali se faz o tratamento específico. Chegou na UPA com suspeita, a pessoa já é encaminhada para esse espaço. Se precisar de internação, o paciente é imediatamente encaminhado para a Santa Casa”.

De acordo com o prefeito, a previsão é de iniciar a montagem do Centro Especializado já na próxima semana. Ele será montado ao lado da UPA.

“Estamos no trâmite do processo licitatório e em seguida a gente já começa os trabalhos, pois é preciso contratar a empresa, fazer a tomada de preço e seguir todo o processo, de acordo com a Legislação. Logo que tenhamos a empresa vencedora, ela iniciará a montagem do espaço. Precisamos de um prazo de dez dias para montar a estrutura das tendas em um espaço específico”, disse o prefeito.

Questionada sobre os leitos do Hospital Santa Marta, a Prefeitura explicou que os mesmos serão utilizados como leitos clínicos de retaguarda para internação e não observação como a UPA.

O contrato está vigente sendo renovado por mais três meses. Pacientes que necessitam de tratamento médico por período prolongado serão direcionados para o Santa Marta, caso não haja vaga na Santa Casa.

CONFIRA A ÍNTEGRA DA ENTREVISTA COM O PREFEITO