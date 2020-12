A previsão do tempo para o fim de semana após o Natal no Centro-Oeste de Minas, é também tendência para os próximos dias até a virada do ano: chuva a qualquer hora do dia.

Segundo o climatologista Ruibiran do Reis, neste fim de semana as temperaturas ficam entre 18ºC e 26ºC com umidade relativa entre 45% e 85%.

Segundo a meteorologia, as nuvens de chuva chegaram ao estado de Minas Gerais, devido a uma baixa pressão formada no litoral da região Sudeste.

Ruibiran explicou que a frente fria que chegou essa semana na região acabou ganhando força com a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, que traz umidade da Amazônia no sentido do Oceano Atlântico. Com isso, a frente fria foi alimentada de umidade gerando muitas nuvens.