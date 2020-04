Da Redação

Um jovem foi morto na tarde desta quarta-feira (1º), após ser atingido por tiros na Rua das Mangueiras, no Bairro Geraldo Veloso, em Formiga.

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem, conhecido pela prática de vários crimes, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros (Cobom) e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Formiga, onde posteriormente foi constatado o óbito.

Moradores do bairro disseram que ouviram vários disparos no momento do crime.