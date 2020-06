A tentativa de roubo de uma carga de cigarros na BR-262, em Luz, terminou em acidente e um suspeito preso, no início da noite dessa segunda-feira (1º). A caminhonete usada pelos ladrões para tentar levar a carga caiu em um córrego após tentativa de fuga.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão foi abordado por volta das 15h, por dois homens armados em uma caminhonete Fiat/Toro. Eles levaram o veículo, mas não conseguiram roubar a carga. Uma equipe da PRF conseguiu localizar um Cavalo-Trator sem carreta atrelada, entre Luz e Bom Despacho.

Dentro do caminhão foi encontrado um bloqueador de sinal do tipo “jammer”, muito utilizado por quadrilhas de roubo de cargas. O motorista foi encaminhado pela PRF para a delegacia de Bom Despacho.

Já o motorista, vítima da tentativa de roubo, foi mantido refém dentro de um veículo e levado de Luz até Pará de Minas, onde foi encontrado pela PRF.

Segundo a polícia, a prisão de um suspeito de ter participado na tentativa do assalto, aconteceu no início da noite, na rodovia BR-040, na cidade de Contagem. O suspeito tentou fugir da viatura policial, mas perdeu o controle direcional do veículo e caiu em um córrego às margens da rodovia.

O motorista da caminhonete foi preso. O outro indivíduo conseguiu fugir e não foi localizado.

Após consultar o veículo, os agentes constataram que a caminhonete era roubada e havia sido clonada. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária de Belo Horizonte.

