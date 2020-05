A terceira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe terá início na próxima segunda-feira (11).

Neste sábado, dia 09 de maio, estava programado o “Dia D” da campanha, porém ele foi cancelado para evitar aglomerações devido à pandemia do coronavírus.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a campanha seria encerrada em 22 de maio, mas foi estendida até o dia 05 de junho e o público público-alvo desta terceira fase foi dividido em grupos, também para evitar aglomerações.

De 11 a 17 de maio – serão vacinadas pessoas com deficiência; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes e mães no pós-parto até 45 dias.

De 18 de maio a 05 de junho – receberão as doses professores das escolas públicas e privadas e os adultos de 55 a 59 anos de idade.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que as pessoas dos grupos prioritários da primeira e segunda etapas da campanha, que não receberam a vacina, deverão procurar os postos de saúde para serem imunizadas. A primeira etapa foi para idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da área da saúde. Já a segunda fase, que ainda está em vigor, é focada em povos indígenas, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transportes coletivos, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento; pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos inseridos em medidas socioeducativas; detentos e funcionários do sistema prisional.

Para receber as doses é preciso apresentar o cartão de vacinação e o cartão do SUS. No caso de caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, professores, profissionais da saúde e pessoas com deficiência, será necessário apresentar documentos que comprovam a atividade ou condição.

Para orientações sobre os atendimentos (distribuição de senhas ou agendamentos) os cidadãos deverão ligar no Posto de Saúde de seu bairro.

Contato dos Postos de Saúde

• UBS Abílio Coutinho – Quartéis: 3329-1177

• UBS Álvaro Bezerra – Centro: 3329-1181

• UBS Antônio Costa – Cidade Nova: 3329-1182

• UBS Diego Souto – Nossa Senhora de Lourdes: 3329-1183

• UBS Ênio José Batista – Água Vermelha: 3329-1178

• UBS Fernando Almeida Pereira – Engenho De Serra: 3329-1184

• UBS Francisca Carlota Faria – Vila Didi: 3329-1189

• UBS Geraldo Silva Oliveira – Areias Brancas: 3329-1159

• UBS Jorge Khouri – Geraldo Veloso: 3329-1168

• UBS José Passos – Sagrado Coração: 3329-1186

• UBS José Vaz Sobrinho – Souza e Silva: 3329-1187

• UBS Luzia Marques Carvalho – Alvorada: 3329-1179

• UBS Manoel Messias – Vargem Grande: 3329-1188

• UBS Nirmatele – Ouro Negro: 3329-1169

• UBS Valter Lopes – Rosário: 3329-1185