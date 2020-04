A Prefeitura de Formigal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, comunica que foi confirmado no início da tarde deste domingo (26), mais um caso de coronavírus no município. Se trata de um homem de 48 anos.

Ele também não tem complicações e está em isolamento domiciliar, mesma situação dos outros 2 casos que já haviam sido confirmados. Todos os familiares deles também estão sendo acompanhados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Esse é o terceiro caso registrado na cidade.

Até neste domingo são 420 casos em investigação. 145 foram descartados

O primeiro, que deu positivo de Covid-19 no município foi no dia 17, um rapaz de 32 anos. Depois, no dia 20 foi confirmado o segundo caso, uma mulher, de 39 anos.