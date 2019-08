A Prefeitura de Itaúna divulgou nesta sexta-feira (2) o terceiro Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2019. O resultado foi de 0,6%, índice considerado satisfatório de acordo com o Ministério da Saúde.

O levantamento foi realizado entre os dias 29 de julho e 1° de agosto. O Executivo informou que as larvas foram encontradas principalmente em ralinhos, planta aquática, caixa pluvial, bebedouro de animal, tambor e vaso sanitário.

De acordo com o Ministério da Saúde, o índice é considerado satisfatório quando fica abaixo de 1%; situação de alerta quando está no intervalo entre 1% e 3,9%; e indica risco de surto quando é igual ou superior a 4%.