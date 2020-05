Redação Últimas Notícias

A Polícia Civil prendeu, nessa quinta-feira (28), o terceiro investigado por envolvimento no homicídio com emprego de tortura cometido no dia 29 de abril, no bairro Tino Pereira em Formiga. Após as agressões, Felipe Silva Carvalho, de 24 anos, teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado de 20 anos confessou que sua participação no crime se limitou a gravar as agressões realizadas pelos outros três indivíduos. As cenas dos jovens agredindo a vítima a pauladas foram divulgadas nas redes sociais causando comoção na população.

O irmão da vítima, um jovem de 18 anos, foi preso no dia 21 deste mês fazendo uso de drogas. Ele é suspeito de envolvimento no crime.