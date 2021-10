A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, concedeu entrevista à rádio Bandeirantes nessa segunda-feira (11) e alertou que o Brasil pode sofrer com desabastecimento em 2022. Segundo ela, a causa seria a falta de fertilizantes que impacta a economia global.

A ministra disse que ocorreu uma “tempestade perfeita” com a alta do dólar, problemas na produção em fábricas da China e das sanções econômicas internacionais aplicadas na Bielorrússia, grandes fornecedores do insumo.

“A pandemia desarrumou a economia mundial. Nós temos aí muitas variáveis que nos preocupam e a gente vem acompanhando isso muito de perto. Fertilizantes para esse ano e para a ”safrinha”, que começa a partir do fim de janeiro, isso está praticamente garantido porque os produtores já se anteciparam, já compraram e fizeram seus pedidos”, disse.

Cristina, no entanto, disse que o Brasil fará de tudo para evitar a falta dos fertilizantes. A safra mais afetada, que começou a ser plantada em setembro deste ano, não deve sofrer redução por ter os insumos já garantidos para 2022/23.