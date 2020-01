Nesta sexta-feira (31), termina o prazo para recadastramento do “Passe Livre Estudantil” (passaginhas).

Os pais ou responsáveis dos estudantes que residem nos bairros Tino Pereira, Geraldo Veloso, Vila Nova das Formigas, Ércio Rocha e Cidade Nova devem realizar a atualização cadastral na Secretaria de Educação e Esportes, localizada na Travessa Padre Leão João Dehon, 60, bairro Santa Tereza. O horário de funcionamento é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

É necessário apresentar declaração de matrícula, documento de identificação do aluno (RG ou Certidão de Nascimento) e conta de água ou energia elétrica atualizada. Após a atualização dos dados, os pais ou responsáveis pelos alunos deverão procurar a Viação Formiga para realizar o escaneamento facial dos estudantes, para que novos cartões sejam confeccionados. As aulas terão início no dia 10 de fevereiro. Quem não se recadastrar, perderá o benefício em fevereiro e só poderá retomá-lo em março, quando houver outro recadastramento.

Imprimir