O prazo extra para as placas do Mercosul entrarem em vigor em todo o Brasil terminou nesta segunda-feira (17), informou o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Desde 31 de janeiro, o novo padrão já era vigente no país, porém, 5 estados haviam pedido adiamento por questões operacionais: Alagoas, Mato Grosso, Minas Gerais, Sergipe e Tocantins.

De acordo com o Ministério da Infraestrutura, todos esses 5 estados restantes aderiram ao sistema das novas placas do Mercosul.



No entanto, durante o primeiro dia de emplacamentos do novo padrão os motoristas enfrentaram problemas em Minas Gerais. Motoristas enfrentaram filas e não conseguiram fazer o emplacamento, como mostrou reportagem do Jornal Hoje.

Quem precisa da nova placa