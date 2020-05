É antiga a reclamação de usuários do Terminal Rodoviário de Formiga com relação à falta de comodidade durante a espera dos coletivos. Os assentos existentes estavam quebrados após a ação de vândalos e assim permaneceram por muito tempo

Nesta quinta-feira (28), como parte das ações de revitalização do espaço, a administração municipal divulgou a instalação de 23 longarinas, com três lugares cada, em vários pontos do Terminal, que proporcionarão mais conforto aos formiguenses e visitantes.