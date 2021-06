A Prefeitura de Formiga, através da Secretaria de Obras e Trânsito, divulgou que o sistema de embarque e desembarque do transporte público urbano sofrerá alterações, visando proporcionar qualidade, conforto e segurança para os usuários.

Com as modificações, a Secretaria de Obras informa que o acesso ao transporte público no Terminal Rodoviário passará por alterações a partir do dia 1º de julho. É necessário que a população e os condutores fiquem atentos as alterações no local.

O projeto contemplará melhorias no fluxo de entrada e saída dos ônibus e melhores acomodações para os passageiros.

As modificações trarão acessibilidade nos veículos, sendo que a distância da plataforma do Terminal Rodoviário, em relação ao primeiro degrau do ônibus, ficará dentro dos padrões normativos do Inmetro.