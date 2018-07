Termina nesta sexta-feira (27) o período de inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja Nacional PPL) 2018. A prova pode garantir a regularização da situação educacional.

Neste caso, o Encceja se destina às pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada e atualmente estão detidas em unidades prisionais ou socioeducativas.

Desde o último dia 16, as inscrições – gratuitas e pela internet – vêm sendo feitas pelos responsáveis pedagógicos das unidades prisionais e socioeducativas que aderiram ao exame, entre 9 e 20 de julho. Os candidatos precisam ter, no mínimo, 15 anos para tentar a certificação do Ensino Fundamental e, pelo menos 18, no caso do Ensino Médio.