A massa de ar quente que atua sobre o estado deixa o tempo quente e seco neste domingo de Carnaval. Os termômetros seguem em alta e o calorão pode chegar a 36°C, em algumas regiões, como o Norte de Minas. E as temperaturas elevadas podem provocar chuvas isoladas e rápidas no fim da tarde, especialmente nas regiões Central, Leste e Sul de Minas.

Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Também pode ocorrer chuva isolada na Metropolitana, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul/Sudoeste.

Para o litoral do Espírito Santo e Sul da Bahia, destinos muito procurados pelos mineiros, há previsão de chuvas isoladas no decorrer do feriado. Para o litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo, a tendência é de predomínio de sol e temperaturas elevadas.