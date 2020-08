A manhã deste domingo (30) foi marcada por tremores que foram sentidos em cidades do recôncavo baiano.

De acordo com o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), foram registrados dois tremores, pouco antes das 8h, de magnitudes 4.2 e 3.7 na escala Richter.

Os registros aconteceram na cidade de Amargosa, que fica a pouco mais de 240 quilômetros de Salvador. Não há registro de danos ou de feridos.

Moradores da região também fizeram relatos sobre os tremores nas redes sociais. De acordo com as informações, moradores de cidades como Serrinha e Valença também sentiram o tremor. Há relatos ainda de que o fenômeno também foi observado em Salvador. Ao menos 19 cidades teriam sentido os impactos.

No caso de Amargosa, onde foi o epicentro, as informações são de três ondas, sendo duas fracas e outra com maior intensidade.

