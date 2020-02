Pelo menos sete pessoas morreram hoje (23) e outras cinco ficaram feridas no leste da Turquia devido a um sismo com epicentro no Irã, informou o ministro do Interior turco, Süleyman Soylu.

“Morreram sete cidadãos, quatro adultos e três menores, enquanto outros cinco foram transportados para hospitais”, afirmou Soylu em entrevista de imprensa divulgada pelo ministério turco nas redes sociais.

O ministro explicou que o sismo, que foi registado às 5h53min em Lisboa atingiu a magnitude de 5,7 graus na escala Richter e foi sentido em várias aldeias no município de Baskale, na província de Van, fronteiria o Irã.

Várias equipes do serviço de emergência turco AFAD deslocaram-se para os locais mais afetados. O ministro disse que a Turquia está disposta a colaborar com o Irã no resgate de pessoas no outro lado da fronteira, caso receba um pedido nesse sentido.