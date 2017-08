Um terremoto de magnitude 5,4 na escala Richter sacudiu na madrugada desta quarta-feira (2) Santiago do Chile e outras partes do centro do país. Até o momento não há informações sobre danos e vítimas. As informações são da agência de notícias EFE.

O tremor foi registrado às 3h15 locais (4h15 de Brasília), a seis quilômetros ao leste de Colina e a cerca de 27 quilômetros ao norte da capital, segundo o Escritório Nacional de Emergências (Onemi, sigla em espanhol) do Chile, que situou o epicentro a 98,7 quilômetros de profundidade.

Em sua conta no Twitter, o Onemi assinalou que, de acordo com as informações da Marinha chilena, não há risco de tsunami no litoral do país.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês), que monitora a atividade sísmica mundial, cifrou a magnitude do tremor em 5,5 e situou seu epicentro 25 quilômetros ao norte da capital. Os tremores foram sentidos na capital e despertaram a população.