Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a costa central do Chile nesse sábado (21), informou monitoramento do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Nas redes sociais, moradores dos arredores da capital Santiago disseram ter sentido o tremor.

O epicentro está localizado no Oceano Pacífico, a 99 quilômetros da cidade de Concepción, com uma profundidade de 20 km. Apesar disso, segundo as Forças Armadas chilenas, não há risco de tsunami.

Até o momento, não há registro de danos a construções nem vítimas do terremoto. De acordo com o observatório sismológico dos EUA, há risco baixo de que edificações tenham sido afetadas.

O Chile fica localizado no Círculo de Fogo do Pacífico — região com alta atividade sísmica por causa dos encontros de placas tectônicas.