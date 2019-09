Um tremor de magnitude 6,6 atingiu a costa central do Chile neste domingo (29) às 12h57 (horário local), próximo a Concepción, cidade com cerca de 220 mil habitantes. Não há registro de vítimas ou de danos graves a estruturas e construções.

Inicialmente, o tremor havia sido classificado com magnitude 6,7 – a agência Reuters, citando o Centro Geológico dos EUA (USGS, na sigla em inglês), afirmou que a magnitude chegou a 7,2. O valor foi revisado para baixo momentos depois pelo Centro Sismológico Nacional chileno.

De acordo com as autoridades chilenas, o epicentro do terremoto estava a 31,4 km de profundidade em uma região do Oceano Pacífico perto de Concepción. Apesar da proximidade com a costa, não há risco de tsunami.