Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu o Peru, na noite desse sábado (9), e foi sentido em algumas cidades da região Norte do Brasil. O fenômeno foi registrado próximo à fronteira entre os dois países por volta das 19h20 (horário do Acre). De acordo com o G1, o tremor foi sentido em pelo menos sete cidades do Acre e também em Rondônia. Até o momento não há registro de danos a construções.

“Estava sentada, conversando e de repente senti tremer. Foi uma sensação como se tivesse tonta. Depois olhei para o lado e estava balançando o varal. Foi bem rápido, coisa de segundos”, contou a auxiliar de farmácia Railine da Silva, que mora no município de Senador Guiomard, no Acre.

O tremor também foi sentido na final do Campeonato Acreano. A conta oficial do Rio Branco FC, no Twitter, escreveu: “Terremoto no Peru é sentido na Arena Floresta, no final do jogo decisivo entre Rio Branco x Humaitá”.

Este é o segundo tremor sentido no Estado em uma semana. No dia 2 deste mês, um terremoto de magnitude 5,9 também foi sentido na cidade de Taraucá, interior do Acre. O caso foi divulgado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).