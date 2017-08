Da Redação

A madrugada desta terça-feira (1º) foi de terror no Centro de Formiga. Um grupo fortemente armado atacou a Caixa Econômica e Mercantil, explodindo terminais de auto atendimento. As agências do Santander e Itaú também foram atingidas por tiros disparados pelos criminosos.

De acordo com informações do 63º Batalhão da Polícia Militar, por volta das 3h15, a PM recebeu ligações anônimas informando que haviam seis indivíduos suspeitos armados em dois veículos, um Toyota/Corola e uma pick-up Fiat/Strada, ambos sem placas.

A primeira equipe da PM, ao chegar ao local, se deparou com os suspeitos, que realizaram disparos contra os militares, que buscaram abrigo e acionaram reforço, pois diante dos riscos, seria inviável um confronto no local. Segundo a PM, uma troca de tiros poderia atingir inocentes que residem nas proximidades. Desta forma, as guarnições policiais militares das cidades vizinhas foram acionadas para a realização de um cerco e bloqueio.

Quando o reforço chegou ao local, os indivíduos já estavam em fuga e, apesar de realizado rastreamento, até o momento não foram localizados.

Foi constatado que os criminosos realizaram vários disparos para o alto. Um dos tiros atingiu um veículo que estava estacionado nas imediações e foram encontrados, ainda, miguelitos (apetrecho de metal, em forma de prego retorcido utilizado para furar os pneus de veículos).

A PM foi informada de que não havia dinheiro nas máquinas da Caixa Econômica e que na agência do Banco Mercantil havia uma quantidade limitada de valores, que serão informados posteriormente.

A Polícia Militar solicita que quem tiver alguma informação que possa contribuir para a identificação dos suspeitos, denunciem por meio do 181, do 190 ou diretamente à Polícia Civil.

*Matéria atualizada às 10h para acréscimo de informação