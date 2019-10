Arena Condá, 14 de julho. O Atlético, com vários reservas, venceu a Chapecoense por 2 a 1, pela décima rodada, permanecia em quarto lugar e demonstrava que brigaria na parte de cima da tabela, pelo menos, por uma vaga na Libertadores.

Independência, 30 de outubro. O Atlético perde para a Chapecoense por 2 a 0, pela 29ª rodada, e mostra que a disputa na reta final do campeonato será para não ser rebaixado. Os mais de 19 mil torcedores perderam a paciência com mais uma atuação apática do Galo.

O time alvinegro caiu para a 13ª posição com 35 pontos – seis a mais que o Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.