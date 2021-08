A menina de 11 anos que foi encontrada morta com sinais de espancamento em Guarujá, no litoral de São Paulo, era a única de nove filhos que sofria agressões físicas frequentemente, segundo uma testemunha ouvida pelo G1, que preferiu não se identificar. A mãe é a principal suspeita do crime e fugiu após o homicídio, mas foi presa na manhã de quarta-feira (25).

Clara Regina Pereira Santos, de 11 anos, foi encontrada morta pelas irmãs e padrasto na noite de terça-feira (24). Ela estava deitada em um colchão, coberta por um lençol, na casa da irmã mais velha. A residência, no Morro do Engenho, fica no mesmo terreno onde a menina morava com a mãe, o padrasto e outros irmãos. “Estava como se estivesse dormindo”, contou a testemunha, que chegou a ver o corpo.

Ela apresentava sinais de espancamento e estava em parada cardiorrespiratória. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e tentaram reanimar a menina, sem sucesso. O óbito foi constatado no local.