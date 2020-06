Profissionais do transporte serão testados de Covid-19 nesta terça-feira (9) em Luz e, na quarta-feira (10), em Bom Despacho. A ação gratuita é realizada pela Triunfo Concebra, em parceria com o Sest Senat.

As ações nas duas cidades serão em postos de combustíveis às margens da BR-262. Em Luz, os exames serão no estabelecimento que fica no km 520 da rodovia; em Bom Despacho, no posto que fica no km 477. Os testes serão feitos das 7h às 17h.

As equipes de socorro médico emergencial da concessionária, com os equipamentos de segurança necessário, farão as aplicação dos testes. No local, os profissionais também vão orientar sobre o novo coronavírus e a distribuir o kit viagem segura – álcool em gel, máscara e luvas.

Os painéis eletrônicos disponíveis no trecho de concessão da rodovia serão usados para alertar os motoristas profissionais dos locais com testes de Covid-19. O objetivo é dar apoio aos caminhoneiros em busca de minimizar os impactos do coronavírus e apoiar a classe na execução do trabalho com segurança.