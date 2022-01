Entre 1,8 mil e 2 mil caminhões estão parados há dois dias na fronteira da Argentina com o Chile , formando longas filas do lado argentino do Paso Cristo Redentor, a mais importante ligação entre os dois países, na Cordilheira dos Andes.

O “congestionamento” começou após o governo chileno endurecer seus controles sanitários aos motoristas estrangeiros, exigindo que os caminhoneiros apresentem testes negativos de Covid-19, segundo os trabalhadores de transporte argentinos.

Cerca de 900 caminhões argentinos cruzam diariamente a passagem Cristo Redentor, a partir da província argentina de Mendoza (que fica a 1.050 km a oeste de Buenos Aires). Em 2018, antes da pandemia, cruzaram a fronteira mais de 580 mil caminhões, segundo um recente estudo binacional.

“Em algum momento, a rede de suprimentos vai ser cortada. Não é um funil, é um tampão”, afirmou Daniel Gallart, da Associação de Proprietários de Caminhões de Mendoza, à agência de notícias France Presse. “Na prática, a passagem está fechada”.