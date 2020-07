Mais uma semana sem resultados positivos para Covid-19 na Cidade do Galo. É com esta notícia que a terça-feira (14) começou no Centro de Treinamentos do Atlético, após novos testes realizados, nesta que é a nona semana de trabalhos após o período de quarentena.

Ajustando os ponteiros para o retorno do Campeonato Mineiro, previsto para o próximo dia 26, e para o início do Campeonato Brasileiro, marcado para 9 de agosto, o técnico Jorge Sampaoli terá um ensaio importante nesta quarta (15), quando o alvinegro fará jogo-treino contra o América, coincidentemente, o adversário na volta do Estadual.

Contudo, apesar de ter todos os atletas livres do coronavírus, o argentino não poderá apresentar todas as armas neste desafio “informal” diante do Coelho. Além de Gabriel e Blanco no Departamento Médico, o técnico não terá Cazares, recuperado da Covid-19, mas aprimorando a parte física, Junior Alonso e Alan Franco, recém-chegados, e também com o atacante Keno e o volante Jair, que ainda não estão 100% fisicamente.

Fonte: Hoje em Dia