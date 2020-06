Motoristas profissionais que percorrem a BR-262, em Bom Despacho, terão a oportunidade de fazer gratuitamente a testagem rápida para diagnosticar a covid-19.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a aplicação dos testes rápidos ocorrerá na próxima semana (entre os dias 8 e 10), das 7h às 17h, em uma estrutura montada no Posto Primavera, localizado no km 480 da BR-262.

Os interessados deverão apresentar obrigatoriamente da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nas categorias C, D ou E. Além disso, todos deverão usar máscara e evitar aglomeração.

A ação conta com o apoio da Prefeitura de Bom Despacho e os testes serão disponibilizados pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizado do Transporte e pela Polícia Rodoviária Federal.