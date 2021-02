A Prefeitura de Arcos, em parceria com a Caixa Econômica Federal, fará prédios no município, com apartamentos comercializados a preços populares. A construção dos apartamentos será realizada pela construtora Lealt, vencedora da licitação. Inicialmente, serão 32 apartamentos. Há opção com dois quartos, 45,66 m2 de área construída, vaga de garagem e condomínio integrado à área de lazer. Eles serão financiados pela Caixa Econômica Federal, por meio do credenciado Pimentel Imóveis.

O Residencial Jardim Canadá vai ser nas proximidades do bairro São Judas. A expectativa é de que 32 apartamentos fiquem prontos até o final deste ano. Eles terão custo médio de R$80 mil, com parcelas a partir de R$400.

O secretário de integração social, Sérgio Veloso, celebra a implantação do projeto ‘Edificando Vidas’, nome escolhido por elucidar que a disponibilização de moradias é um passo importante para dar dignidade às pessoas.

Inscrições