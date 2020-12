Redação UN

A votação em segundo turno do relatório da Proposta de Emenda Constitucional – PEC 52/2020, na Comissão Especial da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ocorre nesta terça-feira (1º), a partir das 9h.

Este é o penúltimo passo antes da promulgação da proposta pelo presidente da Casa, Agostinho Patrus/PV.

O relatório produzido pela Comissão Especial já havia sido aprovado no dia 18 deste mês. Sete dias depois, na quarta-feira passada (25), foi aprovada pelo Plenário da ALMG, em 1º turno. Sessenta deputados disseram “sim” ao Mar de Minas e à preservação dos Lagos de Furnas e Peixoto. Os demais se abstiveram da votação que não recebeu votos contrários.

A proposta, de autoria do deputado Professor Cleiton/PSB, virou bandeira de milhares de pessoas da região banhada pelo Lago de Furnas e Rio Grande e altera a redação do §2º do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: Inclui o reservatório de Furnas e Peixoto entre os bens tombados e declarados monumentos naturais pelo referido dispositivo e dá outras providências.

Veja quem são os deputados estaduais que votaram a favor da proposta

-André Quintão

– Arlen Santiago

– Bartô

– Beatriz Cerqueira

– Betinho Pinto Coelho

– Betão

– Braulio Braz

– Celinho Sintrocel

– Charles Santos

– Cleitinho Azevedo

– Coronel Henrique

– Cristiano Silveira

– Cássio Soares

– Dalmo Ribeiro Silva

– Delegada Sheila

– Delegado Heli Grilo

– Doorgal Andrada

– Doutor Jean Freire

– Doutor Paulo

– Doutor Wilson Batista

– Duarte Bechir

– Elismar Prado

– Fernando Pacheco

– Fábio Avelar de Oliveira

– Gil Pereira

– Glaycon Franco

– Gustavo Mitre

– Gustavo Santana

– Hely Tarqüínio

– Inácio Franco

– Ione Pinheiro

– João Leite

– João Vítor Xavier

– Laura Serrano

– Leandro Genaro

– Leninha

– Leonídio Bouças

– Luiz Humberto Carneiro

– Léo Portela

– Marquinho Lemos

– Mauro Tramonte

– Mário Henrique Caixa

– Osvaldo Lopes

– Professor Cleiton

– Professor Irineu

–Raul Belém

– Rosângela Reis

– Sargento Rodrigues

– Sávio Souza Cruz

– Tadeu Martins Leite

– Thiago Cota

– Tito Torres

– Ulysses Gomes

– Virgílio Guimarães

– Zé Guilherme

– Zé Reis

A reunião poderá ser acompanhada na página da ALMG