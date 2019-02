Fruto de um meticuloso trabalho, a obra conta a verdadeira história do Quilombo do Campo Grande, tão importante quanto o de Palmares, resgatando amplos aspectos do contexto histórico de Minas Gerais no século XVIII.

Para o seu trabalho, o escritor usou como referência o texto “As intrigantes Piritas Globulares de Formiga-MG”, do professor Anísio Cláudio Rios Fonseca. Os dados são citados na página 494 do livro.

De acordo com o docente do Unifor-MG, as atividades do pesquisador Tarcísio José Martins culminaram no tombamento do “Sítio Histórico Palanque Morro das Balas”.