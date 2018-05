O Tiro de Guerra 04-030 realizou, na manhã desta terça-feira (8), uma solenidade militar em alusão ao Dia da Vitória. A solenidade foi realizada em homenagem aos 73 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e aos 50 anos de inauguração do Monumento aos 34 Formiguenses que lutaram nos campos da Itália.

O evento contou com a participação de diversas autoridades, dentre elas os ex-instrutores do TG, capitão Jorge Zaidam e subtenente Jonas Wesceslau, o antigo delegado do Serviço Militar de Formiga, 1º tenente José Maria Canudo, o ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, 2º tenente reformado Aduílio Gomes e ex-atiradores.

Prestigiaram o evento alunos das instituições de ensino: Escola Estadual Rodolfo Almeida, Apromid, Apae e Colégio Santa Teresinha. Na ocasião, os estudantes receberam a revista em quadrinhos “Recrutinha”.

A programação contou com hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado de Minas Gerais e do município de Formiga ao som instrumental do Hino Nacional Brasileiro, executado por integrantes da Escola Municipal de Música de Formiga (Emmel), Canto da Canção do Expedicionário, leitura da Ordem do Dia do Comandante do Exército, homenagem aos Pracinhas com a colocação de uma corbélia de flores no monumento cinquentenário, finalizando com as palavras do chefe da instrução, subtenente Gelson Rodrigues de Souza.